Грабіжники вдерлися в будинок 27-річного шведа, поки той був разом з командою на гостьовому матчі проти Брентфорда. Дружина Майя і двоє маленьких діток в цей момент якраз були вдома, повідомляє Goal.

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"Під час гри Віктора цієї середи ввечері до нас вдерлися в наш будинок у Манчестері. Я була вдома одна з обома дітьми, але нам вдалося сховатись і замкнутися в кімнаті до того, як вони увійшли до нашої оселі. Загалом у нас все гаразд, зважаючи на всі обставини. Втім, очевидно, це був дуже приголомшливий та страшний момент як для мене, так і для моїх маленьких дітей. Зараз ми перебуваємо у Швеції та проводимо час зі своїми родинами", – розповіла Майя.

Манчестер Юнайтед дав Лінделефу кілька днів відпочинку, щоб той побув поряд з близькими. Швед не візьме участь у матчі проти Вест Хема (22 січня).

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