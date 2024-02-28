"Футбол 24" оглянув матчі української прем'єр-ліги після поновлення сезону, в яких гранди вітчизняного футболу показали себе в діаметрально різному світлі.

Динамо в яскравому стилі перемогло Металіст 1925 – не завадив результативний перфоманс Дениса Гармаша у складі харків'ян. Кривбас розбив ЛНЗ, підтвердивши свої амбіції на чемпіонство, а от СК Дніпро-1 та Полісся втратили очки в матчах з Минаєм та Рухом відповідно.

А головний скандал туру стався у матчі між Олександрією та Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 0:0, а представник Олександрії, Іван Калюжний, за свій перфоманс навіть претендував на звання "гравця туру". Однак, виявилось, що він не був заявлений на сезон, а відтак Олександрії загрожує технічна поразка. Детальніше про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

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