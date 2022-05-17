Вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко уже занимается поиском нового места трудоустройства. Контракт с лондонцами стороны продлевать не будут.

32-летний украинец уже простился с "молотками", игроком которых стал в 2018 году. За четыре года Андрей не сумел полноценно освоиться в лондонской команде: всего 85 матчей, 13 голов и 7 ассистов.

"Процесс поиска клуба идет. Мой агент Вадим Шаблий работает, занимается этим. Готового решения пока нет. Из-за войны было не до контрактов и продления футбольной карьеры в целом.

Ярмоленко не захотел продлевать контракт с Вест Хэмом: "Клуб должен предоставить мне официальный ответ до 21 мая"

Есть 3-4 клуба, с которыми общается Вадим. Не вижу смысла называть их, потому что официально ничего не подписано. Решать что-нибудь будем уже после матчей сборной, чтобы не отвлекаться в это время. Все понимают, сколь важны будут поединки. Подпишу какой-нибудь контракт только после встреч национальной команды", – рассказал Ярмоленко в интервью Вацко on air .

Заметим, сборную Украины в июне ожидают минимум 4 матча: против Шотландии в плей-офф отбора на ЧМ-2022, а также против Армении и два против Ирландии в Лиге наций 2022/23.