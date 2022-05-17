Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о будущем, в частности по ситуации с контрактом Вест Хэма, который завершает свое действие в конце июня.

"Для меня это не стало новостью. Я подписывал контракт на 4 года с опцией продления еще на один. Еще год назад было понятно, что Вест Хэм не воспользуется этой опцией, потому что большой контракт, а я не играю столько, сколько должен играть футболист, зарабатывающий такие деньги.

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Я тоже не доволен своим игровым временем, хочу играть больше, потому и я не очень хотел продления контракта. Для лондонского клуба это тоже, думаю, не очень выгодное соглашение. Я давно ожидал этого, поэтому был готов. Вест Хэм должен дать мне официальный ответ до 21 мая.

Официальное письмо, что я могу подписывать контракт с другим клубом, что они не будут пользоваться этой опцией, я еще не получил. Пока что так", – резюмировал Ярмоленко в интервью Вацко on air .

Напомним, Андрей стал игроком "молотков" в 2018-м, перейдя из Борусии Д. За четыре года украинец не сумел полноценно освоиться в лондонской команде: 85 матчей, 13 голов и 7 ассистов.