32-річний українець вже попрощався з "молотками", гравцем яких став у 2018-му. За чотири роки Андрій не зумів повноцінно освоїтись у лондонській команді: лише 85 матчів, 13 голів та 7 асистів.

"Процес пошуку клубу йде. Мій агент Вадим Шаблій працює, займається цим. Готового рішення поки що нема. Через війну було не до контрактів та продовження футбольної кар’єри загалом.

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Є 3-4 клуби, з якими спілкується Вадим. Не бачу сенсу називати їх, тому що офіційно нічого не підписано. Вирішувати щось будемо вже після матчів збірної, щоб не відволікатися в цей час. Всі розуміють, наскільки важливі будуть поєдинки. Підпишу якийсь контракт тільки після зустрічей національної команди", – розповів Ярмоленко в інтерв'ю Вацко on air.

Зауважимо, на збірну України в червні очікують мінімум 4 матчі: проти Шотландії у плей-офф відбору на ЧС-2022, а також проти Вірменії та два проти Ірландії у Лізі націй 2022/23.

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