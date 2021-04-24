"Понимаем, что нас ждет матч, фактически против чемпиона Украины. Все понимают, что это будет очень тяжелый поединок для нас. В случае победы киевляне обеспечивают себе чемпионство досрочно. И, естественно, у них мотивация будет зашкаливать.

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Мы это понимаем. Тем интереснее будет проверить себя в матче с таким сильным соперником. Я считаю, что на данный момент Динамо действительно самая сильная команда Украины.

Готовим на игру с Динамо особый план. Тренерский штаб разбирал игры "бело-синих". Тренеры нам подсказывают, какие сильные стороны у киевлян, где они допускают ошибки. Мы попробуем выполнить свой план и сделать на поле все по-максимуму. А как это получится на деле, посмотрим уже в воскресенье", – сказал Бартулович в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок против Динамо подопечные Сергея Лавриненко проведут в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи в 17:00.

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