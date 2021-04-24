"Розуміємо, що нас чекає матч, фактично проти чемпіона України. Всі розуміють, що це буде дуже важкий поєдинок для нас. У разі перемоги кияни забезпечують собі чемпіонство достроково. І, природно, у них мотивація буде зашкалювати.

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Ми це розуміємо. Тим цікавіше буде перевірити себе в матчі з таким сильним суперником. Я вважаю, що на даний момент Динамо дійсно найсильніша команда України.

Готуємо на гру з Динамо особливий план. Тренерський штаб розбирав ігри "біло-синіх". Тренери нам підказують, які сильні сторони у киян, де вони припускаються помилок. Ми спробуємо виконати свій план і зробити на полі все по-максимуму. А як це вийде на ділі, подивимося вже в неділю", – сказав Бартуловіч у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок проти Динамо підопічні Сергія Лавриненка проведуть у неділю, 25 квітня. Початок зустрічі о 17:00.

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