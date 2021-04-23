"Бело-синие" уже после ближайшего матча получат шанс повесить себе на шею желанные награды.

Как известно, в воскресенье, 25 апреля, Динамо в матче с Ингульцом может оформить долгожданное чемпионство в УПЛ. В случае успешного результата в игре на НСК Олимпийский, УПЛ и УАФ планируют поздравить киевлян с завоеванием золотых медалей сразу после завершения поединка, сообщает Meta Ratings.

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Для этого уже начали подготовительные работы, а на сам матч ожидается приезд исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого и первого вице-президента УАФ Олега Протасова.

После финального свистка на стадионе установят чемпионский подиум, планируется праздничный фейерверк, а новоиспеченным чемпионам подготовят специальные футболки "Динамо – чемпион" и золотые медали. Кроме того, транслятор матча готовится продолжить показ в прямом эфире церемонии награждения "бело-синих".

Напомним, после 22-х туров киевляне с 55 очками идут первыми в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на 10 пунктов.

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