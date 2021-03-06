Экс-игрок Десны, Зари и московского ЦСКА, а ныне эксперт каналов "Футбол" Сергей Морозов не стал мириться с оскорбительными словами президента Олимпика Владислава Гельзина.

"Для многих наших президентов тренер – это никто. Гельзин заходит и говорит: "Что ты говоришь?". Господин Гельзин, я чемпион Советского Союза (сезон-1972 в составе тогда еще ворошиловградской Зари).

"Пид**ас судья оторвал голову – меняйте, с*ка, их всех": Гельзин взрывом ворвался в эфир после поражения Шахтеру

Господин Гельзин, думаю, что я – один из экспертов, которые всегда объективно говорят не только о Шахтере, но и обо всех командах. Ваше поведение сегодня не достойно украинского футбола", – сказал Морозов в эфире канала "Футбол".

Напомним, Гельзин после поражения Шахтеру ворвался в эфир с грубыми оскорблениями в адрес судей, Лучано Лучи, каналов "Футбол", его экспертов и журналистов.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой