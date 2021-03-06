Екс-гравець Десни, Зорі та московського ЦСКА, а нині експерт каналів "Футбол" Сергій Морозов не став миритися з образливими словами президента Олімпіка Владислава Гельзіна.

"Для багатьох наших президентів тренер – це ніхто. Гельзін заходить і каже: "Що ти говориш?". Пане Гельзін, я чемпіон Радянського Союзу (сезон-1972 у складі тоді ще ворошиловградської Зорі).

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Пане Гельзін, гадаю, що я – один з експертів, які завжди об'єктивно говорять не тільки про Шахтар, а й про всі команди. Ваша поведінка сьогодні не гідна українського футболу", – сказав Морозов у ефірі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Гельзін після поразки Шахтарю увірвався в ефір з брутальними образами на адресу суддів, Лучано Лучі, каналів "Футбол", його експертів та журналістів.

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