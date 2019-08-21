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Горяинов стал тренером в академии Бенфики

08:00 209 Читати українською
Горяинов стал тренером в академии Бенфики
Александр Горяинов / ФК Металлист 1925

Легенда Металлиста Александр Горяинов присоединился к тренерскому штабу академии Бенфики в Украине.

Академия лиссабонской Бенфики в Украине в своем Facebook сообщила, что Александр Горяинов стал частью штаба в Харькове.

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Последним местом работы легендарного голкипера был харьковский Металлист 1925, с которым он не смог пробиться в УПЛ, заняв 4 место в турнирной таблице Первой лиги.

Кстати, Горяинов противостоял Бенфике осенью 2008 года в групповом этапе Кубка УЕФА. Тогда Металлист минимально победил на Да Луж (1:0).

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Металлист Металлист Бенфика Бенфика Металлист 1925 Металлист 1925 Александр Горяинов Александр Горяинов
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