Горяинов стал тренером в академии Бенфики

Лига Европы — 10:00 31
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Эспаньол – Заря: Скрипник взял на матч Лиги Европы 20 игроков, среди них дисквалифицированный Русин
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Коноплянка может не перейти в Бешикташ, клуб прекратил переговоры, – турецкий журналистТурция — 08:51 122
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Коноплянка завтра приедет на медосмотр в Бешикташ, – FanatikТурция — 20 авг 176
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Кто станет чемпионом Англии 2019/20: букмекеры оценили шансы Зинченко и ЯрмоленкоАнглия — 20 авг 495
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П'ять причин, чому Динамо повинне подякувати ХацкевичуСергій Тищенко — 20 авг 7038