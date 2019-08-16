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Первая лига: Металлист 1925 неожиданно уступил Агробизнесу, Горняк-Спорт обыграл Кремень

21:05 82 Читати українською
Первая лига: Металлист 1925 неожиданно уступил Агробизнесу, Горняк-Спорт обыграл Кремень
Кремень – Горняк-Спорт – 1:2 / фото ФК Горняк-Спорт

В рамках 4-го тура Первой лиги Агробизнес переиграл Металлист 1925, Кремень минимально уступил Горняк-Спорту.

Первая лига 2019/20, 4-й тур

Кремень – Горняк-Спорт – 1:2

Голы: Сафонов, 39 – Белый, 51, Кравчук, 59

Металлист 1925 – Агробизнес – 0:1

Гол: Сикорский, 35

Горняк-Спорт одержал волевую победу над Кремнем. Сафонов в первом тайме открыл счет в матче, но во втором Белый и Кравчук принесли победу гостям.

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Агробизнес переиграл Металлист 1925. Единственным голом в матче отметился Сикорский на 35-ой минуте.

Таким образом, Агробизнес набрал 7 очков и возглавляет Первую лигу, Металлист 1925 остался на девятом позиции. Горняк-Спорт одержал первую победу в сезоне и поднялся на 13 место с 3 очками, а Кремень с 5 пунктами расположился на 8 позиции.

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Кремень Кремень Горняк-Спорт Горняк-Спорт Первая лига Металлист 1925 Металлист 1925 Агробизнес Агробизнес
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