"Получил ли приглашение на матч легенд Металлиста? А как же! Буду. Когда прочитал новость об этом матче, то сразу вспомнил эти замечательные времена. Александр Владиленович и Евгений Красников молодцы, что придумали идею с таким матчем.

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Давно надевал перчатки? Давно. Линке (бывший гендиректор Металлиста 1925, – прим.) меня приглашал за ветеранов поиграть. Свой прощальный матч я уже давненько провел, в 2018 году. Наверное, в прошлом году дважды становился в ворота.

Смотря кто в какой форме прибудет. Если приедет Жажа Коэлью с 20+ кило и Александр Рыкун с 30+ выкатятся на поле, то будет сложно. Это хорошо, что вы заранее предупредили почти через полгода. Есть время привести себя в порядок, может, кто-нибудь хоть пробежится. Знаю, что украинские ребята держат себя в хорошей форме – Красноперов, Березовчук. Шелаев и в 70, видимо, выйдет и не потеряется", – приводит слова Горяинова официальный сайт Металлиста.

Добавим, что матч легенд Металлиста намечен на 28 мая 2022 года. В поединке примут участие представители харьковского клуба образца 2005-2013 годов и игроки современного Металлиста.

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