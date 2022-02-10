"Чи отримав запрошення на матч легенд Металіста? А як же! Буду. Коли прочитав новину про цей матч, то одразу згадав ті чудові часи. Олександр Владиленович та Євген Красніков молодці, що вигадали ідею з таким матчем.

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Давно надягав рукавички? Давно. Лінке (колишній гендиректор Металіста 1925, – прим.) мене запрошував за ветеранів пограти. Свій прощальний матч я вже давненько провів, у 2018 році. Напевно, торік двічі ставав у ворота.

Дивлячись, хто в якій формі прибуде. Якщо приїде Жажа Коелью з 20+ кіло та Олександр Рикун із 30+ викотяться на поле, то буде складно. Це добре, що ви заздалегідь попередили майже за півроку. Є час привести себе до ладу, може, хтось хоч пробіжиться. Знаю, що українські хлопці тримають себе у непоганій формі – Краснопьоров, Березовчук. Шелаєв і у 70, мабуть, вийде і не загубиться", – наводить слова Горяїнова офіційний сайт Металіста.

Додамо, що матч легенд Металіста запланований на 28 травня 2022 року. У поєдинку візьмуть участь представники харківського клубу зразка 2005-2013 років та гравці сучасного Металіста.

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