Winter Cup

Верес – Металлист

Голы: Солдат, 53 – Солдат, 56 (авт), Балули, 68 (п)

Сегодняшние соперники по-разному начали выступления на мини-турнире. Верес в матче-открытии уступил Полесью (1:2), а вот Металлист в бешеной перестрелке оказался сильнее Черноморца (4:3).

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Первый тайм отчетного матча оказался откровенно скучным. Команды создали по одному полумоменту. Оказалось, самое интересное осталось на вторую половину. Эпичные 5 минут провел Игорь Солдат. Защитник ровенчан сначала четким ударом головой замкнул подачу с левого фланга. Не успел он как следует порадоваться, когда стал еще и антигероем. Солдат возвращал мяч на голкипера, но сделал это по высокой траектории. Кичак еще и вышел слишком далеко и только наблюдал, как над ним мяч залетает в ворота. Шедевр в свои ворота.

Металлист почувствовал в себе силы дожать соперника и довольно быстро забил во второй раз. Подлепенец классно подставился и заработал пенальти. Балули взял ответственность на себя и четко реализовал наказание. На последних минутах активнее были харьковчане. Стоит заметить, что им еще и помог сильный ветер, дувший в сторону ворот ровенчан. В конце концов, Металлист одержал свою вторую победу на зимнем кубке, а Верес потерпел второе поражение.