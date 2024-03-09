Кривбасс удержал победу над Оболонью в матче 20-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор поединка Кривбасс – Оболонь на "Футбол 24".

Кривбасс выглядел активнее в первом тайме, но Сосе не хватило точности, а Принс Аду имел аж две возможности, однако до перерыва голов не было.

Кривбасс вырвал победу над Оболонью – молниеносный гол после завершения тревоги позволил догнать Шахтер на вершине

На старте второго тайма произошла вынужденная пауза из-за воздушной тревоги. После возобновления игры Кривбасс повел в счете – Кузык забил после классной передачи Бандейры. Оболонь создала несколько моментов, чтобы отыграться, но криворожане удержали победный счет.