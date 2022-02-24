Артем Кравец опубликовал в Instagram лицо пылающего в огне президента России.

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"Гореть тебе, с*ка, в аду", – подписал обращение к Владимиру Путину бывший форвард сборной Украины. Артем еще с 2018 года выступал в чемпионате Турции.

Напомним, сегодня, 24 февраля, российские войска атаковали Украину сразу по нескольким направлениям. Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупанту и уничтожать врага.

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