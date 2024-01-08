Бонифейс получил травму, из-за которого пропустит самый важный в своей карьере Кубок африканских наций. Об этом информирует Kicker, ссылаясь на Instagram форварда. "Удачи, парни... Желаю вам всего наилучшего на Кубке Африки", – написал лучший бомбардир Байера.

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Точной информации о травме Виктора на данный момент нет. Портал Score Nigeria сообщил о том, что Бонифейсу было проведено МРТ-сканирование для определения тяжести мышечной травмы. А вот сайт Own Goal Nigeria проинформировал о том, что у игрока травма паха, из-за которой игрок Байера пропустит до 6 недель.

Из-за своей травмы Бонифейс уже пропустил товарищеский матч сборной Нигерии против Гвинеи (0:2). Сообщается, что Виктор вернется в Германию, где немедленно начнет реабилитацию. Решение о замене форварда в заявке сборной Нигерии на КАН ожидается в понедельник. Однако Байер вновь может встревожиться: в национальную команду Нигерии может быть вызван ещё один форвард леверкузенцев, Нэйтан Телла.

Бонифейс забил 16 голов за Байер в этом сезоне во всех турнирах.



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