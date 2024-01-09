Боніфейс отримав травму, через яку пропустить найважливіший у своїй кар'єрі Кубок африканських націй у складі збірної Нігерії. Учора він оголосив про це в Instagram, а вже у вівторок, 9 січня, цю інформацію Байєр підтвердив на своєму офіційному сайті. Повідомляється, що Віктору доведеться перенести операцію на привідному м'язі.

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Згідно з джерелом, наступного разу Боніфейс зможе вийти на поле лише у квітні. Таким чином, у розпорядженні лідера Бундесліги залишилося тільки два номінальних форварди, Патрік Шик і Адам Гложек.

Боніфейс забив 16 голів за Байєр у цьому сезоні у всіх турнірах. Після 16 турів леверкузенці лідирують у Бундеслізі, випереджаючи Баварію на п'ять очок. Однак у мюнхенців є гра в запасі.

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