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Гомес установил рекорд века в Серии А

3 июля 00:20 - Читати українською
Гомес установил рекорд века в Серии А
Алехандро Гомес / LaPresse

Лидер Аталанты из Бергамо Алехандро Гомес благодаря результативной передаче в матче 29-го тура чемпионата Италии против Наполи (2:0) вписал свое имя в историю местного первенства.

47’ Марио Пашалич
56’ Робин Госенс
 
47’ Марио Пашалич
56’ Робин Госенс

Опытный аргентинец оформил свой 15-й ассист в этом сезоне и установил новый рекорд соревнований, сообщает Squawka.

Аталанта – Наполи – 2:0 – видео голов и обзор матча

Гомес стал первым в XXI веке исполнителем, которому покорился этот показатель в рамках Серии А. В матче против "партенопейцев" 32-летний атакующий хавбек классно ассистировал Марио Пашаличу. Кроме результативных передач капитан "Богини" еще и забил 6 мячей в нынешнем чемпионате.

К слову, Алехандро Гомес выступает за Аталанту с 2014 года. До этого он провел сезон в УПЛ за харьковский Металлист.

Аталанта победила Наполи и продлила удачную серию – Малиновский не мог помочь, наблюдая за голом конкурента

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Теги
Италия Аталанта Аталанта Рекорды Серия А Аталанта - Наполи Алехандро Папу Алехандро Папу Гомес
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