Аталанта победила Наполи и продлила удачную серию – Малиновский не мог помочь, наблюдая за голом конкурента

Аталанта одолела Наполи (2:0) в 29-м туре Серии А. Руслан Малиновский пропускал игру из-за дисквалификации. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Аталанта – Наполи стартовал в 20:30 по киевскому времени. Игру транслировал телеканал "Футбол 2". Обе команды подходили к игре в отличной форме, одержав победы в последних пяти матчах Серии А. Наполи недавно еще и завоевал первый трофей в сезоне – подопечные Дженнаро Гаттузо одолели Ювентус в финале Кубка Италии. На момент начала поединка Аталанта опережала неаполитанцев на 12 очков и занимала 4 место в турнирной таблице.

Руслан Малиновский не мог помочь своим партнерам. В прошлом туре против Удинезе украинец вышел в старте, но получил желтую карточку, которая привела к одноматчевой дисквалификации за перебор "горчичников". Луис Муриэль, вышедший вместо Малиновского в игре с Удинезе, оформил дубль роскошными ударами издали, чем помог команде Гасперини набрать очередные 3 очка и уверенно чувствовать себя в топ-4.

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По сравнению с матчем против команды из Удине тренер Аталанты сделал только две замены. Вместо дисквалифицированного Малиновского вышел де Рон, а Хатебура заменил Фройлер. К слову, отбыл дисквалификацию и сам Гасперини, который вернулся на тренерскую скамью.

Уже на 2-й минуте голкипер Аталанты вступил в игру. Голлини без проблем забрал мяч после несильного удара Инсинье. Спустя несколько минут гости даже забили, но взятие ворот было отменено – явный офсайд. Наполи продолжил атаковать, и уже Кулибали пробил головой после подачи с фланга. Немного выше. Свой момент создала и Аталанта – Оспина вытащил мяч из нижнего угла после мощного выстрела Папу Гомеса.

Сапата опередил Демме, который вынужден был фолить – опасный штрафной, который исполнил Алехандро Гомес. Небольшой рикошет повлиял на полет мяча, но Оспина спас Наполи, еще и получив травму в этом эпизоде. Врачи несколько минут колдовали над колумбийцем, но тот не смог продолжить матч. В игру вступил Алекс Мерет, а Оспина с перевязанной головой покинул поле на носилках.

На последних минутах тайма Толои мог поразить ворота Наполи, но не смог подстроиться под мяч после скидки Сапаты. 0:0 – справедливый итог первой половины игры, главным моментом которой стала травма Оспины.

Уже в дебюте второго тайма Аталанта вышла вперед. Игроки Наполи потеряли мяч при выходе из обороны. Гомес навесил на Пашалича, который ударом головой поразил нижний угол ворот Мерета. К слову, буквально недавно хорват стал полноправным игроком Аталанты, которая выкупила конкурента Малиновского у Челси.

На 55-й бергамаски удвоили свое преимущество. Толои получил мяч в центре штрафной, но пробил крайне неуклюже. Впрочем, получилось к лучшему – круглый оказался у Госенса, который с легкостью расстрелял Мерета. 2:0 – серьезная заявка Аталанты на победу. Гаттузо сразу же бросил в бой Милика и Лосано, но хороший шанс был у Фабиана Руиса. После удара испанца мяч прошел в считанных сантиметрах от стойки. Мог забивать и Кулибали, который метров с 10-ти пробил выше.

В конце концов, финальный свисток арбитра зафиксировал победу Аталанты. Бергамаски набрали 60 очков и закрепились на 4-й строчке. Наполи – шестой (45 пунктов).