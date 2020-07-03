Гомес встановив рекорд століття в Серії А

Лідер Аталанти з Бергамо Алехандро Гомес завдяки результативній передачі в матчі 29-го туру чемпіонату Італії проти Наполі (2:0) вписав власне ім'я до історії місцевої першості.

Досвідчений аргентинець оформив свій 15-й асист у цьому сезоні та встановив новий рекорд змагань, повідомляє Squawka.

Аталанта – Наполі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Гомес став першим у XXI столітті виконавцем, якому підкорився цей показник у рамках Серії А. У матчі проти "партенопейців" 32-річний атакувальний хавбек класно асистував Маріо Пашалічу. Окрім результативних передач капітан "Богині" ще й забив 6 м'ячів у нинішньому чемпіонаті.

До слова, Алехандро Гомес виступає за Аталанту з 2014 року. До цього він провів сезон в УПЛ за харківський Металіст.

Аталанта перемогла Наполі та продовжила вдалу серію – Маліновський не міг допомогти, спостерігаючи за голом конкурента