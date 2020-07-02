Аталанта – Наполи – 2:0 – видео голов и обзор матча

В рамках 29-го тура итальянской Серии А Аталанта из Бергамо переиграла Наполи на своем поле. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

"Богиня" без дисквалифицированного Руслана Малиновского в течение первого тайма искала слабые места в обороне неаполитанцев.

Наполи сделал первое предложение по Ундеру, – СМИ

В конце концов, это привело к двум голам на старте второй половины. Сначала после флангового навеса Гомеса уверенно головой пробил Марио Пашалич. А на 55-й минуте после неудачного удара Толои мяч оказался у Робина Госенса, а тот уверенно переиграл Мерета в ближнем бою.

Несмотря на все старания, подопечные Дженнаро Гаттузо отыграть гандикап бергамасков так и не сумели. Как следствие, Наполи прервал серию без поражений во всех турнирах после 9-ти матчей.

Аталанта победила Наполи и продлила удачную серию – Малиновский не мог помочь, наблюдая за голом конкурента