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Аталанта – Наполи – 2:0 – видео голов и обзор матча

2 июля 23:12 - Читати українською
Аталанта – Наполи – 2:0 – видео голов и обзор матча
Аталанта – Наполи – 2:0 – видео голов и обзор матча / фото из соцсетей

В рамках 29-го тура итальянской Серии А Аталанта из Бергамо переиграла Наполи на своем поле. Смотрите видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

47’ Марио Пашалич
56’ Робин Госенс
 
47’ Марио Пашалич
56’ Робин Госенс

"Богиня" без дисквалифицированного Руслана Малиновского в течение первого тайма искала слабые места в обороне неаполитанцев.

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В конце концов, это привело к двум голам на старте второй половины. Сначала после флангового навеса Гомеса уверенно головой пробил Марио Пашалич. А на 55-й минуте после неудачного удара Толои мяч оказался у Робина Госенса, а тот уверенно переиграл Мерета в ближнем бою.

Несмотря на все старания, подопечные Дженнаро Гаттузо отыграть гандикап бергамасков так и не сумели. Как следствие, Наполи прервал серию без поражений во всех турнирах после 9-ти матчей.

Аталанта победила Наполи и продлила удачную серию – Малиновский не мог помочь, наблюдая за голом конкурента

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Италия Видеоновости Наполи Наполи Аталанта Аталанта Аталанта - Наполи
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