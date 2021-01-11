Конфликт между полузащитником Алехандро Папу Гомесом и наставником Джан Пьеро Гасперини не утихает уже больше месяца.

После победного матча Аталанты против Беневенто (4:1) в 17-м туре Серии А наставник команды из Бергамо заявил, что Гомес отсутствует в поединках, потому что "не подстраивался под изменения и плохо играл в полузащите".

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32-летний хавбек, долго не раздумывая, решил ответить на критику Гасперини, но сделал это оригинальным способом. Алехандро в своем Instagram опубликовал 12 сторис с нарезкой своих действий в матчах, никак не подписав это видео.

Напомним, Гомес якобы устроил мятеж против Гасперини в перерыве матча Лиги чемпионов против Митьюлланда. Тренер не простил такого отношения, поэтому хавбек даже не попадает в заявку команды в последних поединках.

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