Конфлікт між півзахисником Алехандро Папу Гомесом та наставником Джан П'єро Гасперіні не вщухає вже понад місяць.

Після переможного матчу Аталанти проти Беневенто (4:1) у 17-му турі Серії А наставник команди з Бергамо заявив, що Гомес відсутній у поєдинках, бо "не підлаштовувався під зміни та погано відіграв у півзахисті".

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32-річний хавбек, довго не роздумуючи, вирішив відповісти на критику Гасперіні, але зробив це в оригінальний спосіб. Алехандро у своєму Instagram опублікував 12 сторіз із нарізкою своїх дій у матчах, ніяк не підписавши це відео.

Нагадаємо, Гомес нібито влаштував заколот проти Гасперіні у перерві матчу Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда. Тренер не пробачив такого ставлення, тому хавбек навіть не потрапляє до заявки команди в останніх поєдинках.

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