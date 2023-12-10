ПСЖ выиграл первый тайм благодаря дебютному голу Бредли Барколя, за которого Лиону летом заплатили 45 млн евро. Молодой вингер ворвался в штрафную Нанта и четко пробил под дальнюю стойку.

ПСЖ одержал победу благодаря голу Коло Муани в ворота бывшей команды – Ренн приближается к зоне вылета

"Канарейки" отыгрались на старте второй половины, когда все тот же Барколя "проспал" Мохамеда на подаче углового. Последнее слово все же было за ПСЖ. 95-миллионный Коло Муани удачно сыграл на добивании, огорчил бывшую команду и принес парижанам тяжелую победу 2:1.