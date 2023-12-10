Голи новачків за 140 мільйонів у відеоогляді матчу ПСЖ – Нант – 2:1
09:47 - Читать на русском
ПСЖ дотиснув Нант у 15-му турі Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.
ПСЖ виграв перший тайм завдяки дебютному голу Бредлі Барколя, за якого Ліону влітку заплатили 45 млн євро. Молодий вінгер увірвався до карного майданчика Нанта і чітко пробив під дальню стійку.
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"Канарки" відігрались на старті другої половини, коли той-таки Барколя "проспав" Мохамеда на подачі кутового. Останнє слово все ж було за ПСЖ. 95-мільйонний Коло Муані вдало зіграв на добиванні, засмутив колишню команду і приніс парижанам важку перемогу 2:1.
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