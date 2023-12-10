ПСЖ виграв перший тайм завдяки дебютному голу Бредлі Барколя, за якого Ліону влітку заплатили 45 млн євро. Молодий вінгер увірвався до карного майданчика Нанта і чітко пробив під дальню стійку.

ПСЖ здобув перемогу завдяки голу Коло Муані у ворота колишньої команди – Ренн наближається до зони вильоту

"Канарки" відігрались на старті другої половини, коли той-таки Барколя "проспав" Мохамеда на подачі кутового. Останнє слово все ж було за ПСЖ. 95-мільйонний Коло Муані вдало зіграв на добиванні, засмутив колишню команду і приніс парижанам важку перемогу 2:1.