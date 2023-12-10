Лига 1, 15 тур

Ренн – Монако – 1:2

Голы: Буриго, 90 (пен) – Вандерсон, 51, Фофана, 85

Удаление: Вандерсон, 75

ПСЖ – Нант – 2:1

Голы: Барколя, 41, Коло Муани, 83 – Мохамед, 55

Ренн потерпел второе поражение после того, как команду возглавил Жульен Стефан. Бретонцы в первом тайме совершенно не могли найти подступы к штрафной площади Монако. Монегаски выжали максимум из своих немногочисленных моментов во втором тайме, забив два гола.

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ПСЖ дома принимал Нант, который сотворил в прошлом туре сенсацию, обыграв Ниццу. Парижане в своем стиле контролировали мяч и никак не могли организовать гол. Забить удалось лишь под конец первого тайма. Барколя оформил свой дебютный гол в футболке ПСЖ. После перерыва Нант показал характер и сумел отыграться. Впрочем, бывший нападающий "канареек" Коло Муани забил в ворота Лафона под занавес матча. В итоге победа парижан 2:1.

ПСЖ лидирует с 36 очками. Монако отстает на шесть очков и занимает вторую строчку. Ренн находится на 12 месте, а Нант – на 9-м.

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