Голы Неймара и Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Марсель – 2:1
11:35 - Читати українською
ПСЖ одолел Марсель в 32 туре чемпионата Франции. Смотрите видео голов и обзор матча.
Все главные события уместились в первый тайм. Неймар открыл счет красивым парашютом после тонкого заброса Верратти. Марсель ответил голом Чалеты-Цара, который лучше всех разобрался в хаосе после подачи углового.
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На 45+3-й минуте Неймар заработал пенальти, а Мбаппе четко пробил с "точки" – этот гол оказался победным. Под занавес встречи Салиба забил и мог спасти Марсель, но повтор показал минимальный офсайд.
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