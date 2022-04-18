Все главные события уместились в первый тайм. Неймар открыл счет красивым парашютом после тонкого заброса Верратти. Марсель ответил голом Чалеты-Цара, который лучше всех разобрался в хаосе после подачи углового.

ПСЖ переиграл Марсель в дерби – Мбаппе и Неймар приносят победу, Месси без гола

На 45+3-й минуте Неймар заработал пенальти, а Мбаппе четко пробил с "точки" – этот гол оказался победным. Под занавес встречи Салиба забил и мог спасти Марсель, но повтор показал минимальный офсайд.