Центральний поєдинок 32-го туру чемпіонату Франції між ПСЖ та Марселем завершився мінімальною перемогою парижан. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2021/22, 32-й тур

ПСЖ – Марсель – 2:1

Голи: Неймар, 12, Мбаппе, 45+4, (пен.) – Чалета-Цар, 31

Програму 32-го туру чемпіонату Франції завершував поєдинок між ПСЖ та Марселем. Попередня зустріч завершилась без голів та запам'яталась скандальною поведінкою провансальців. У сьогоднішньому ж матчі парижани вийшли вперед на 12 хвилині – Неймар відзначився голом після передачі Верратті.

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До перерви Марсель відігрався завдяки голу Чалети-Цара. Втім, ПСЖ забив до перерви ще двічі. Гол Мессі, щоправда, скасували через офсайд, а от Мбаппе у компенсований час до першого тайму приніс парижанам перемогу. В другому таймі команди навіть обмінялись голами, але обидва були скасовані через офсайд. З'явився на полі і Серхіо Рамос на 88 хвилині, чим допоміг втримати переможний рахунок.

Таким чином, ПСЖ набрав 74 очки та відірвався від другого Марселя, в якого залишилось 59 пунктів.

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