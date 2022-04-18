Голи Неймара і Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – Марсель – 2:1
11:35 - Читать на русском
ПСЖ здолав Марсель у 32-му турі чемпіонату Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Усі головні події вмістилися в перший тайм. Неймар відкрив рахунок красивим парашутом після тонкого закидання Верратті. Марсель відповів голом Чалети-Цара, який найкраще розібрався у хаосі після подачі кутового.
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На 45+3-й хвилині Неймар заробив пенальті, а Мбаппе чітко пробив з "позначки" – цей гол виявився переможним. Під завісу зустрічі Саліба забив і міг врятувати Марсель, але повтор показав мінімальний офсайд.
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