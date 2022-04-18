ПСЖ здолав Марсель у 32-му турі чемпіонату Франції. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Усі головні події вмістилися в перший тайм. Неймар відкрив рахунок красивим парашутом після тонкого закидання Верратті. Марсель відповів голом Чалети-Цара, який найкраще розібрався у хаосі після подачі кутового.

ПСЖ переграв Марсель у дербі – Мбаппе та Неймар приносять перемогу, Мессі без гола

На 45+3-й хвилині Неймар заробив пенальті, а Мбаппе чітко пробив з "позначки" – цей гол виявився переможним. Під завісу зустрічі Саліба забив і міг врятувати Марсель, але повтор показав мінімальний офсайд.