Головокружительный победный гол в видеообзоре матча Борнмут – Манчестер Юнайтед
20:50 - Читати українською
МЮ сумел удержать победу над Борнмутом Ильи Забарного в 37 туре АПЛ (1:0). Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
9’ Каземиро
Гости быстро открыли счет. Это Каземиро эффектно сложился в штрафной и расстрелял Нето. "Вишни" остро отвечали, но забить так и не смогли.
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Все 90 минут второй раз подряд на поле провел Илья Забарный. Победа позволила Манчестер Юнайтед закрепиться на 4 строчке с 69 очками, Борнмут остался 14-м.
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