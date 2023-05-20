МЮ сумел удержать победу над Борнмутом Ильи Забарного в 37 туре АПЛ (1:0). Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Гости быстро открыли счет. Это Каземиро эффектно сложился в штрафной и расстрелял Нето. "Вишни" остро отвечали, но забить так и не смогли.

АПЛ: МЮ выстрадал победу над Борнмутом – Забарный заблокировал больше всего ударов, шедевр опорника и Де Хеа решают все

Все 90 минут второй раз подряд на поле провел Илья Забарный. Победа позволила Манчестер Юнайтед закрепиться на 4 строчке с 69 очками, Борнмут остался 14-м.