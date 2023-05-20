МЮ зумів втримати звитягу над Борнмутом Іллі Забарного у 37 турі АПЛ (1:0). Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Гості швидко відкрили рахунок. Це Каземіро ефектно склався у штрафному й розстріляв Нето. "Вишні" гостро відповідали, але забити так і не змогли.

АПЛ: МЮ вистраждав перемогу над Борнмутом – Забарний заблокував найбільше ударів, шедевр опорника і Де Хеа вирішують усе

Усі 90 хвилин вдруге поспіль на полі провів Ілля Забарний. Перемога дозволила Манчестер Юнайтед закріпитись на 4 сходинці з 69 очками, Борнмут залишився 14-м.