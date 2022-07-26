"Я головой и сердцем выбрал возвращение в Шахтер. Тем более что в то время это был не вопрос обо мне, я полностью был в мыслях с украинским народом. Конечно, у меня есть мечты, и с момента моего прихода из Аякса стало ясно, что это должно быть промежуточным шагом к более сильному турниру.

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Я, безусловно, открыт для этого. Но я не думаю, что сейчас пора говорить об этом, потому что сейчас мнения людей в Шахтере заняты чем-то другим, а я полностью сосредоточен на последнем этапе реабилитации", – поделился Траоре в комментарии De Telegraaf.

Напомним, буркиниец перешел в Шахтер летом 2021 года за 10 млн евро, но в конце сентября серьезно травмировался и не играл до конца сезона. Траоре успел забить 9 голов в 14 матчах. Интересно, что Лассина остался единственным легионером в расположении клуба – все остальные решили воспользоваться правилом ФИФА и покинули "горняков" на правах аренды.

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