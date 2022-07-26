"Я головою та серцем обрав повернення до Шахтаря. Тим більше, що на той час це було не питання про мене, я цілком був у думках з українським народом. Звичайно, я маю мрії, і з моменту мого приходу з Аякса стало ясно, що це має бути проміжним кроком до сильнішого турніру.

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Я, безперечно, відкритий для цього. Але я не думаю, що зараз час говорити про це, тому що зараз думки людей у ​​Шахтарі зайняті чимось іншим, а я повністю зосереджений на останньому етапі реабілітації", – поділився Траоре у коментарі De Telegraaf.

Нагадаємо, буркінієць перейшов у Шахтар влітку 2021 року за 10 млн євро, але наприкінці вересня серйозно травмувався, і не грав до кінця сезону. Траоре встиг забити 9 голів у 14 матчах. Цікаво, що Лассіна залишився єдиним легіонером у розташуванні клубу – всі інші вирішили скористатись правилом ФІФА та покинули "гірників" на правах оренди.

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