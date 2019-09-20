Головко указал на ошибки Динамо в матче против Мальме

Экс-защитник Динамо Александр Головко поделился впечатлением от игры киевлян в первом матче группового этапа Лиги Европы против Мальме (1:0).

"Тренеру труднее всего в таких матчах, потому что он не может выйти на поле и реализовать свои идеи. Эта победа была нужна и Динамо, и Украине для еврокубков.

Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Игра оставила двоякое впечатление. В первом тайме не было сыгранности между линиями. И в атаке была не совсем качественная игра Вербича и Цыганкова. Это настораживало. Во втором тайме киевляне были заряженными, и с 70-й минуте Мальме начал проседать. Хорошо, что лучший игрок матча Буяльский забил", – сказал Александр Головко в эфире канала Футбол 2.

Динамо вместе с Копенгагеном возглавляет группу В. У Мальме и Лугано пока нет зачетных баллов.

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