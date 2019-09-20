Головко вказав на помилки Динамо у матчі проти Мальме

Екс-захисник Динамо Олександр Головко поділився враженням від гри киян у першому матчі групового етапу Ліги Європи проти Мальме (1:0).

"Тренеру найважче в таких матчах, тому що він не може вийти на поле і реалізувати свої ідеї. Ця перемога була потрібна і Динамо, і Україні для єврокубків.

Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Гра залишила двояке враження. У першому таймі не було зіграності між лініями. І в атаці була не зовсім якісна гра Вербіча та Циганкова. Це насторожувало. У другому таймі кияни були зарядженими, і з 70-й хвилині Мальме почав просідати. Добре, що найкращий гравець матчу Буяльський забив", – сказав Олександр Головко в ефірі каналу Футбол 2.

Динамо разом із Копенгагеном очолює групу В. У Мальме та Лугано поки немає залікових балів.

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