"Для украинского футболиста – он очень качественный игрок. У него есть на чем давать объемы. Он попал в такую среду, что не каждый из нас справится. Среда Шахтера, куча бразильцев, и это с 15-16 лет. Ты становишься топ-звездой, как с этим справиться? Не каждый сможет это сделать. Команда Кривенцова, которая прошла в финал Юношеской Лиги чемпионов – это плеяда футболистов, которые сейчас играют в сборной и Шахтере. Кто-то перешел этот порог, кто-то нет.

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Вите сложно это далось. У него были запросы, которые должны были оправдываться. А в этой позиции Виктор не смог принять ответственность, которая на него упала. Я тоже хотел от него большего, чем он мог дать. Но я вовремя понял это. Он пытается, он меняется, это видно, что он больше думает о футболе, он движется. И он мне понравился в этом сезоне, когда играл. Видно, что он работает.

Да, были завышенные ожидания, он попал в огонь, воду и медные трубы. И я не знаю, как бы вы себя повели при таких раскладах. Где-то качнули, где-то критика со стороны СМИ. Он приехал в молодежку, и мы подали ему руку помощи, но и он со своей стороны выполнил огромную работу для нашей команды. Мы с ним много говорили и акцентировали внимание, что через наш футбол нужно туда идти. Дай бог, если это помогло ему. Ему нужно играть постоянно, но не факт, что в Шахтере", – поделился Головко в интервью Sportarena.

К слову, Коваленко сыграл в 7 матчах Шахтера в этом сезоне, записав в свой актив 4 гола.

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