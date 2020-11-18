"Для українського футболіста – він дуже якісний гравець. У нього є на чому давати обсяги. Він потрапив в таке середовище, що не кожен з нас впорається. Середовище Шахтаря, купа бразильців, і це з 15-16 років. Ти стаєш топ-зіркою, як з цим впоратися? Не кожен зможе це зробити. Команда Кривенцова, яка пройшла до фіналу Юнацької Ліги чемпіонів – це плеяда футболістів, які зараз грають у збірній і Шахтарі. Хтось перейшов цей поріг, хтось ні.

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Віті складно це далося. До нього були запити, які повинні були виправдовуватися. А в цій позиції Віктор не зміг взяти відповідальність, яка на нього впала. Я теж хотів від нього більшого, ніж він міг дати. Але я вчасно зрозумів це. Він намагається, він змінюється, це видно, що він більше думає про футбол, він рухається. І він мені сподобався в цьому сезоні, коли грав. Видно, що він працює.

Так, були завищені очікування, він потрапив у вогонь, воду і мідні труби. І я не знаю, як би ви себе повели при таких розкладах. Десь качнули, десь критика з боку ЗМІ. Він приїхав в молодіжку, і ми подали йому руку допомоги, але і він зі свого боку виконав величезну роботу для нашої команди. Ми з ним багато говорили і акцентували увагу, що через наш футбол потрібно туди йти. Дай бог, якщо це допомогло йому. Йому потрібно грати постійно, але не факт, що в Шахтарі", – поділився Головко в інтерв'ю Sportarena.

До слова, Коваленко зіграв у 7 матчах Шахтаря у поточному сезоні, записавши до свого активу 4 голи.

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