"Европейские клубы не смотрят на израильскую лигу, как на сильный чемпионат, поэтому они не покупают игроков оттуда за большие деньги. Владелец моего контракта в Израиле потребовал меня много денег, они хотели 5 млн евро, но потом услышали, что речь идет о Манчестер Сити, и повысили сумму до 10 млн.

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Затем возник вариант с Шахтером, и я захотел уйти. Я изучил историю этого клуба, посмотрел всех игроков, которым они дали путевку в большой футбол. Я подумал, что это отличный шанс сыграть в Лиге чемпионов, продолжая развитие в этом клубе. Сейчас мне только 21 год, и я наслаждаюсь жизнью в Шахтере, но однажды – рано или поздно – я перейду в какой-то из мировых топ-чемпионатов", – поделился Соломон в комментарии The Gurdian.

Напомним, что израильтянин стал игроком Шахтера в январе 2019 года. В текущем сезоне Соломон сыграл в 11 матчах, записав в свой актив 3 гола и ассист во всех турнирах.

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