Головко покинул Кремень
Кременчугский клуб остался без главного тренера.
Кремень на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Александром Головко.
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Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Кроме наставника, команду покинул и его помощник Толят Шейхаметов.
Напомним, Головко возглавил Кремень в августе 2020 года. В 16-ти турах Первой лиги его команда одержала 5 побед, 3 ничьи и 8 поражений. На зимнюю паузу команда из Кременчуга ушла на одиннадцатой строчке, набрав 18 очков.
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