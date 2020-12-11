Кремень на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Александром Головко.

Горняк-Спорт может прекратить существование – президент озвучил условие сохранения клуба

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Кроме наставника, команду покинул и его помощник Толят Шейхаметов.

Напомним, Головко возглавил Кремень в августе 2020 года. В 16-ти турах Первой лиги его команда одержала 5 побед, 3 ничьи и 8 поражений. На зимнюю паузу команда из Кременчуга ушла на одиннадцатой строчке, набрав 18 очков.

Первая лига: Горняк-Спорт опередил Металлист 1925, Николаев и Волынь – закрученная интрига в борьбе за путевки в УПЛ