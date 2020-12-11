Кремінь на своєму офіційному сайті оглосив про припинення співпраці з головним тренером команди Олександром Головком.

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Угоду було розірвано за обопільною згодою сторін. Окрім наставника, команду покинув і його помічник Толят Шейхаметов.

Нагадаємо, Головко очолив Кремінь у серпні 2020 року. У 16-ти турах Першої ліги його команда здобула 5 перемог, 3 нічиї та 8 поразок. На зимову паузу команда з Кременчука пішла на одинадцятій сходинці, набравши 18 очок.

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