Первая лига, 16-й тур

Кремень – Волынь – 1:2

Голы: Зубков, 82 – Чеботаев, 52 (АГ), Оринчак, 55

Николаев – Кристалл – 6:0

Голы: Порох, 13, Одарюк, 37, Кушниренко, 67, Войцеховский, 87, 88, 90

Нива Тернополь – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Процив, 23 – Холод, 20, Рибейро, 66

Прикарпатье – Горняк-Спорт – начало в 14:00

Волынь приехала в гости к Кремню. Матч начался не слишком живо в исполнении обоих коллективов, однако уже после перерыва болельщики увидели забитые мячи. Сначала Чеботаев отметился автоголом, а через несколько мгновений Оринчак удвоил преимущество Волыни. Кремень сумел ответить лишь одним мячом. 2:1 – луцкий клуб поднимается на 7 место, отставая от лидера на 7 пунктов, Кремень остался двенадцатым.

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В другом матче Николаев на домашнем поле уничтожил Кристалл. Хозяева уже в первом тайме забили дважды, а во второй половине встречи довели счет до разгромного. Стоит отметить хет-трик Войцеховского, который он сумел оформить за 4 минуты. 6:0 – уверенная победа подняла Николаев на 6 место, Кристалл остался на дне.

Тернопольская Нива попыталась навязать борьбу грозному Металлисту 1925 – ей это почти удалось. На перерыв команды ушли при счете 1:1, но на 66 минуте харьковчане хорошо разогнали атаку, а Рибейро точным ударом с линии вратарской забил. Металлист 1925 благодаря победе поднялся на 5 место и оказался за 3 пункта от зоны УПЛ. Нива осталась одиннадцатой.

Турнирная таблица Первой лиги