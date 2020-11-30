Первая лига: Металлист 1925, Николаев и Волынь победили и приблизились к зоне УПЛ
В понедельник, 30 ноября, состоялись очередные матчи 16-го тура Первой лиги. Отчеты о поединках читайте на "Футбол 24".
Первая лига, 16-й тур
Кремень – Волынь – 1:2
Голы: Зубков, 82 – Чеботаев, 52 (АГ), Оринчак, 55
Николаев – Кристалл – 6:0
Голы: Порох, 13, Одарюк, 37, Кушниренко, 67, Войцеховский, 87, 88, 90
Нива Тернополь – Металлист 1925 – 1:2
Голы: Процив, 23 – Холод, 20, Рибейро, 66
Прикарпатье – Горняк-Спорт – начало в 14:00
Волынь приехала в гости к Кремню. Матч начался не слишком живо в исполнении обоих коллективов, однако уже после перерыва болельщики увидели забитые мячи. Сначала Чеботаев отметился автоголом, а через несколько мгновений Оринчак удвоил преимущество Волыни. Кремень сумел ответить лишь одним мячом. 2:1 – луцкий клуб поднимается на 7 место, отставая от лидера на 7 пунктов, Кремень остался двенадцатым.
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В другом матче Николаев на домашнем поле уничтожил Кристалл. Хозяева уже в первом тайме забили дважды, а во второй половине встречи довели счет до разгромного. Стоит отметить хет-трик Войцеховского, который он сумел оформить за 4 минуты. 6:0 – уверенная победа подняла Николаев на 6 место, Кристалл остался на дне.
Тернопольская Нива попыталась навязать борьбу грозному Металлисту 1925 – ей это почти удалось. На перерыв команды ушли при счете 1:1, но на 66 минуте харьковчане хорошо разогнали атаку, а Рибейро точным ударом с линии вратарской забил. Металлист 1925 благодаря победе поднялся на 5 место и оказался за 3 пункта от зоны УПЛ. Нива осталась одиннадцатой.