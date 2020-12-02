Горняк-Спорт может прекратить существование – президент озвучил условие сохранения клуба
Президент Горняк-Спорта Петр Каплун прокомментировал неприятную ситуацию, в которую попал клуб из Горишних Плавней
"Я уже 26 лет возглавляю футбольный клуб, но еще никогда ситуация не была столь тревожной. Если одним предложением, то нет финансирования на следующий сезон. Раньше наш партнер – Полтавский горно-обогатительный комбинат – старался, чтобы с функционированием футбольной команды проблем не возникало, сейчас же положение кардинально изменилось. В этом году бюджет составлял 19 миллионов гривен, около пяти миллионов ушло на оплату налогов, серьезных средств требовало и содержание спортивной базы.
Горняк-Спорт официально распустил игроков и тренерский штаб
Сейчас нам в финансировании отказано, хотя со второй частью сезона мы связывали большие надежды: Горняк-Спорт находится среди претендентов на повышение в классе, планировали улучшить освещение на стадионе, достроить трибуны. Теперь – удержаться бы на плаву.
На клубном собрании решили не продлевать контракты с теми 15 игроками, у которых они закончились, еще 11 предоставили статус свободных агентов. Хотя просил ребят не спешить с трудоустройством в других командах, постараемся до первого февраля решить вопрос с финансированием и оплатить футболистам вынужденный отпуск за свой счет. В противном случае Горняк-Спорт с его победными традициями, завоеванным третьим местом в Первой лиге 2015 года исчезнет. Как и футбол в регионе", – сказал Каплун в комментарии Meta Ratings.
Напомним, вчера, 1 декабря, Горняк-Спорт официально распустил игроков и тренерский штаб. Клуб занимает 4 место в турнирной таблице Первой лиги, имея 26 очков после сыгранного первого круга. Команда из Горишних Плавней отстает от лидера Агробизнеса на 5 пунктов.
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