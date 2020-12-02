"Я уже 26 лет возглавляю футбольный клуб, но еще никогда ситуация не была столь тревожной. Если одним предложением, то нет финансирования на следующий сезон. Раньше наш партнер – Полтавский горно-обогатительный комбинат – старался, чтобы с функционированием футбольной команды проблем не возникало, сейчас же положение кардинально изменилось. В этом году бюджет составлял 19 миллионов гривен, около пяти миллионов ушло на оплату налогов, серьезных средств требовало и содержание спортивной базы.

Горняк-Спорт официально распустил игроков и тренерский штаб

Сейчас нам в финансировании отказано, хотя со второй частью сезона мы связывали большие надежды: Горняк-Спорт находится среди претендентов на повышение в классе, планировали улучшить освещение на стадионе, достроить трибуны. Теперь – удержаться бы на плаву.

На клубном собрании решили не продлевать контракты с теми 15 игроками, у которых они закончились, еще 11 предоставили статус свободных агентов. Хотя просил ребят не спешить с трудоустройством в других командах, постараемся до первого февраля решить вопрос с финансированием и оплатить футболистам вынужденный отпуск за свой счет. В противном случае Горняк-Спорт с его победными традициями, завоеванным третьим местом в Первой лиге 2015 года исчезнет. Как и футбол в регионе", – сказал Каплун в комментарии Meta Ratings.

Напомним, вчера, 1 декабря, Горняк-Спорт официально распустил игроков и тренерский штаб. Клуб занимает 4 место в турнирной таблице Первой лиги, имея 26 очков после сыгранного первого круга. Команда из Горишних Плавней отстает от лидера Агробизнеса на 5 пунктов.

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