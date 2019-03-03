toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧЕРНОМОРЕЦ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛАЦИО - РОМА

Голодюк забил роскошный дебютный гол со штрафного за Халадаш, Габовда сделал ассист – видео дня

11:59 65 Читати українською
Голодюк забил роскошный дебютный гол со штрафного за Халадаш, Габовда сделал ассист – видео дня
Олег Голодюк

Украинский хавбек Халадаша Олег Голодюк забил красивый гол за свою команду.

На 77-й минуте матча против Гонведа Халадаш получил право на пробитие штрафного удара. У мяча стали двое украинцев – Юрий Габовда и Олег Голодюк.

Голодюк дебютным голом принес Халадашу победу над Гонведом, Кишварда с тремя украинцами проиграла Види

Пробивать решил последний. 31-летний экс-полузащитник Карпат изысканно перебросил стенку соперника и попал в верхний левый угол ворот, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.

Петряк ассистом помог Ференцварошу Реброва нанести сокрушительное поражение Дьошдьеру – Харатин сыграл весь матч

Поединок закончился победой команды украинцев со счетом 3:1. К слову, в эпизоде с третьим голом идеальную голевую передачу отдал другой украинец, выступавший за львовские Карпаты, Юрий Габовда. Атака же началась с отличного подката того же Голодюка.

Правда, этот результат не помог команде сдвинуться с последнего места в турнирной таблице. Халадаш имеет в активе 13 очков, что на 11 меньше, чем у Кишварди, которая находится над зоной вылета.

Теги
Мир Видеоновости Карпаты Карпаты Юрий Габовда Юрий Габовда Украинцы за рубежом Халадаш Халадаш Олег Голодюк Олег Голодюк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
37
мин
Карпаты
17:00
Львов
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук