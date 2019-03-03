Голодюк забил роскошный дебютный гол со штрафного за Халадаш, Габовда сделал ассист – видео дня

Украинский хавбек Халадаша Олег Голодюк забил красивый гол за свою команду.

На 77-й минуте матча против Гонведа Халадаш получил право на пробитие штрафного удара. У мяча стали двое украинцев – Юрий Габовда и Олег Голодюк.

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Пробивать решил последний. 31-летний экс-полузащитник Карпат изысканно перебросил стенку соперника и попал в верхний левый угол ворот, сделав счет 2:1 в пользу своей команды.

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Поединок закончился победой команды украинцев со счетом 3:1. К слову, в эпизоде с третьим голом идеальную голевую передачу отдал другой украинец, выступавший за львовские Карпаты, Юрий Габовда. Атака же началась с отличного подката того же Голодюка.

Правда, этот результат не помог команде сдвинуться с последнего места в турнирной таблице. Халадаш имеет в активе 13 очков, что на 11 меньше, чем у Кишварди, которая находится над зоной вылета.