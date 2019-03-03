Голодюк забив розкішний дебютний гол зі штрафного за Халадаш, Габовда зробив асист – відео дня

Український хавбек Халадаша Олег Голодюк забив красивий гол за свою команду.

На 77-й хвилині матчу проти Гонведа Халадаш отримав право на пробиття штрафного удару. Біля м’яча стали двоє українців – Юрій Габовда та Олег Голодюк.

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Пробивати вирішив останній. 31-річний екс-півзахисник Карпат вишукано перекинув стінку суперника та влучив у верхній лівий кут воріт, зробивши рахунок 2:1 на користь своєї команди.

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Поєдинок закінчився перемогою команди українців з рахунком 3:1. До слова, у епізоді з третім голом ідеальну гольову передачу віддав інший українець, який виступав за львівські Карпати, Юрій Габовда. Атака ж розпочалась з відмінного підкату Голодюка.

Щоправда, цей результат не допоміг команді зрушити з останнього місця у турнірній таблиці. Халадаш має в активі 13 очок, що на 11 менше ніж у Кішварди, яка перебуває над зоною вильоту.