Металлист 1925 одолел Черноморец в 13 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Штогрин открыл счет в середине первого тайма, воспользовавшись удобной скидкой соперника. Форвард Черноморца продолжил свою невероятную забивную серию – 6 голов в последних трех матчах.

Металлист 1925 на глазах Реброва оформил камбек с Черноморцем, играя свыше тайма в большинстве

Одесситов подставил Иеде, еще до перерыва нахватавший 2 желтых (симуляция и опасная игра). Металлист 1925 вырвал победу благодаря "джокерам", появившимся на второй тайм. Борячук замкнул подачу Безуглого, а Моуре удался бильярдный удар из-за пределов штрафной – 2:1.