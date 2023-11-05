Камбек имени "джокеров" в видеообзоре матча Металлист 1925 – Черноморец – 2:1
5 ноября 22:52 - Читати українською
Металлист 1925 одолел Черноморец в 13 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
53’ Андрей Борячук
78’ Ари Моура
Андрей Штогрин 20’
Самсон Иеде 40’
20’ Андрей Штогрин
40’ Самсон Иеде
53’ Андрей Борячук
78’ Ари Моура
Штогрин открыл счет в середине первого тайма, воспользовавшись удобной скидкой соперника. Форвард Черноморца продолжил свою невероятную забивную серию – 6 голов в последних трех матчах.
Металлист 1925 на глазах Реброва оформил камбек с Черноморцем, играя свыше тайма в большинстве
Одесситов подставил Иеде, еще до перерыва нахватавший 2 желтых (симуляция и опасная игра). Металлист 1925 вырвал победу благодаря "джокерам", появившимся на второй тайм. Борячук замкнул подачу Безуглого, а Моуре удался бильярдный удар из-за пределов штрафной – 2:1.
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