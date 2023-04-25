Співвласник Рексема Роберт Макелхенні попросив Гарета Бейла відновити ігрову кар'єру заради ще одного "магічного сезону". З цією пропозицією він звернувся до валлійця у Твіттері.

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"Агов, Гарете, зіграймо в гольф, під час якого я абсолютно не переконуватиму тебе цілих чотири години відновити ігрову кар'єру для ще одного магічного сезону...", – написав Макелхенні.

33-річний Бейл, який оголосив про завершення кар'єри в січні цього року, поки ніяк не відреагував на цю пропозицію.

Нагадаємо, що Рексем підвищився в класі за підсумками цього сезону. Наступного сезону третій за старшинством клуб світу виступатиме в четвертому англійському дивізіоні – Лізі 2. Разом із Макелхенні Рексемом керує інший зоряний голлівудський актор Раян Рейнольдс.

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