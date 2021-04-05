Голкиперские подвиги и драматическая развязка в видеообзоре матча Эвертон – Кристал Пэлас
В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги ливерпульский Эвертон разошелся миром с лондонским Кристал Пэлас. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.
Героями встречи стали вратари. Робин Ольсен и Висенте Гуайта творили настоящие чудеса на линии ворот и лишь по одному разу не смогли спасти свои команды.
Кристал Пэлас на последних минутах спас ничью с Эвертоном
"Ириски" забили на 57-й минуте. Это Хамес Родригес оказался в нужном месте в штрафной и зряче положил мяч в нижний угол ворот. Несмотря на преимущество, развить успех Эвертон не сумел. А в конце поединка еще и пропустил: Шлупп вывел Миши Батшуаи на свидание с кипером, и бельгийский форвард свой момент реализовал сполна.
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