Голкіперські подвиги та драматична розв'язка у відеоогляді матчу Евертон – Крістал Пелас
У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги ліверпульський Евертон розійшовся миром із лондонським Крістал Пелас. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.
Героями зустрічі стали воротарі. Робін Ольсен і Вісенте Гуайта творила справжні дива на лінії воріт і лише по одному разу не змогли врятувати власні команди.
Крістал Пелас на останніх хвилинах врятував нічию з Евертоном
"Іриски" забили на 57-й хвилині. Це Хамес Родрігес опинився у потрібному місці в штрафному майданчику та зряче поклав м'яч у нижній кут воріт. Попри перевагу, розвинути успіх Евертон не зумів. А наприкінці двобою ще й пропустив: Шлупп вивів Міши Батшуаї на побачення з кіпером, і бельгійський форвард свою нагоду реалізував сповна.
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