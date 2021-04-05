Героями зустрічі стали воротарі. Робін Ольсен і Вісенте Гуайта творила справжні дива на лінії воріт і лише по одному разу не змогли врятувати власні команди.

Крістал Пелас на останніх хвилинах врятував нічию з Евертоном

"Іриски" забили на 57-й хвилині. Це Хамес Родрігес опинився у потрібному місці в штрафному майданчику та зряче поклав м'яч у нижній кут воріт. Попри перевагу, розвинути успіх Евертон не зумів. А наприкінці двобою ще й пропустив: Шлупп вивів Міши Батшуаї на побачення з кіпером, і бельгійський форвард свою нагоду реалізував сповна.

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